В Пензенской области в новогоднюю ночь при пожаре погибла женщина

01.01.2026 | 11:15

В новогоднюю ночь в Пензенской области случился смертельный пожар. Он произошел на улице Московской в селе Пановка Колышлейского района.

Там полностью сгорел 2-квартирный щитовой дом площадью 120 квадратных метров.

Во время проливки и разборки конструкций было обнаружено тело 49-летней женщины.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о ЧП поступило дежурному в 22:20 31 декабря, на тушение выехали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - добавили в ведомстве.