В Пензенской области в новогоднюю ночь при пожаре погибла женщина

В новогоднюю ночь в Пензенской области случился смертельный пожар. Он произошел на улице Московской в селе Пановка Колышлейского района.
Там полностью сгорел 2-квартирный щитовой дом площадью 120 квадратных метров.
Во время проливки и разборки конструкций было обнаружено тело 49-летней женщины.
В региональном ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о ЧП поступило дежурному в 22:20 31 декабря, на тушение выехали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.
«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - добавили в ведомстве.
