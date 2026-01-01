Происшествия

В Пензенской области в новогоднюю ночь при пожаре погибла женщина

Печать
Telegram

В новогоднюю ночь в Пензенской области случился смертельный пожар. Он произошел на улице Московской в селе Пановка Колышлейского района.

Там полностью сгорел 2-квартирный щитовой дом площадью 120 квадратных метров.

Во время проливки и разборки конструкций было обнаружено тело 49-летней женщины.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о ЧП поступило дежурному в 22:20 31 декабря, на тушение выехали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - добавили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото МЧС
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2026

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети