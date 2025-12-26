Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае

26.12.2025 | 10:37

В Госавтоинспекции прокомментировали массовое ДТП, случившееся на трассе М-5 в Мокшанском районе утром в пятницу, 26 декабря.

По предварительным данным, на 613-м километре в селе Рамзай столкнулись 5 автомобилей.

Водители двух машин, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили травмы. Прибывшие медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции до сих пор работают на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в областной ГАИ.

Из-за ДТП на данном участке трассы образовался серьезный затор. С 8:30 до 9:30 там действовал реверс.