Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае

В Госавтоинспекции прокомментировали массовое ДТП, случившееся на трассе М-5 в Мокшанском районе утром в пятницу, 26 декабря.
По предварительным данным, на 613-м километре в селе Рамзай столкнулись 5 автомобилей.
Водители двух машин, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили травмы. Прибывшие медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции до сих пор работают на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в областной ГАИ.
Из-за ДТП на данном участке трассы образовался серьезный затор. С 8:30 до 9:30 там действовал реверс.
