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Происшествия

«Волга» въехала в магазин: появился момент ДТП на пр. Победы

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В Сети появился момент ДТП, случившегося ночью в пятницу, 13 июня, на проспекте Победы в Пензе.

На кадрах видно, что в 2:12 водитель автомобиля «Волга» въехал в магазин электротоваров, расположенный в доме № 97 напротив остановки «Магазин «Океан».

Машина пробила стену из стекла и вошла в электромаркет почти всем корпусом, повредив большое количество продукции. Водитель, предположительно подросток, вышел из автомобиля и побежал по внутреннему проходу.

Буквально через несколько секунд на месте появились сотрудники ДПС, возможно, аварии предшествовала погоня.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить полицейским.

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Источник — видео канала «Дорожная обстановка Пенза»
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