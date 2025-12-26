На трассе М-5 в Рамзае действует реверс из-за ДТП

26.12.2025 | 09:13

Утром в пятницу, 26 декабря, в Мокшанском районе из-за массового ДТП оказалось временно ограничено движение транспорта по трассе М-5.

Речь идет о 613-м километре в селе Рамзай, где образовался серьезный затор.

С 8:30 там действует реверс, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим.

«Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04, 8(908) 531-10-68», - уточнили в ФКУ.

UPD: с 9:30 движение стало осуществляться в штатном режиме.