Общество

На трассе М-5 в Рамзае действует реверс из-за ДТП

Печать
Telegram

Утром в пятницу, 26 декабря, в Мокшанском районе из-за массового ДТП оказалось временно ограничено движение транспорта по трассе М-5.

Речь идет о 613-м километре в селе Рамзай, где образовался серьезный затор.

С 8:30 там действует реверс, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим.

«Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04, 8(908) 531-10-68», - уточнили в ФКУ.

UPD: с 9:30 движение стало осуществляться в штатном режиме.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети