В заброшенном доме в Жемчужном проезде случился пожар

30.12.2025 | 10:31

В Пензе в ночь на вторник, 30 декабря, случился пожар в Жемчужном проезде. Загорелся второй этаж нежилого дома.

Вызов спасателям поступил в 3:21. На ликвидацию пламени привлекли 12 человек и 2 единицы техники.

«Выгорело внутри на площади 80 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По словам автора, ЧП могло случиться из-за бездомных.

«Дети и бомжи переломали окна. Бомжи на 2-м этаже устроили ночлег и грелись», - говорится в посте.