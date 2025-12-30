В заброшенном доме в Жемчужном проезде случился пожар

В Пензе в ночь на вторник, 30 декабря, случился пожар в Жемчужном проезде. Загорелся второй этаж нежилого дома.
Вызов спасателям поступил в 3:21. На ликвидацию пламени привлекли 12 человек и 2 единицы техники.
«Выгорело внутри на площади 80 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По словам автора, ЧП могло случиться из-за бездомных.
«Дети и бомжи переломали окна. Бомжи на 2-м этаже устроили ночлег и грелись», - говорится в посте.
