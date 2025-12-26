В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара

26.12.2025 | 11:32

В Спасске осудили 27-летнего иностранца, по вине которого в ДТП погибла супружеская пара.

Авария с участием 4 автомобилей случилась 13 июля в 16:45 на 491-м километре трассы М-5, вблизи села Веденяпино.

Подсудимый на Kia Sorento, нарушив правила, выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan Tiida. От удара Nissan отбросило в сторону - в Skania и Haval.

В результате 57-летний водитель Nissan и ехавшая с ним 56-летняя жена от полученных травм скончались на месте. Кроме того, был нанесен тяжкий вред здоровью 32-летнего пассажира Kia.

В отношении нарушителя ПДД возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину, добровольно выплатил 2 млн рублей сыну погибших и 100 000 - своему пассажиру.

Суд приговорил иностранца к полутора годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, сообщили в областной прокуратуре.