Криминал

В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара

Печать
Telegram

В Спасске осудили 27-летнего иностранца, по вине которого в ДТП погибла супружеская пара.

Авария с участием 4 автомобилей случилась 13 июля в 16:45 на 491-м километре трассы М-5, вблизи села Веденяпино.

Подсудимый на Kia Sorento, нарушив правила, выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan Tiida. От удара Nissan отбросило в сторону - в Skania и Haval.

В результате 57-летний водитель Nissan и ехавшая с ним 56-летняя жена от полученных травм скончались на месте. Кроме того, был нанесен тяжкий вред здоровью 32-летнего пассажира Kia.

В отношении нарушителя ПДД возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину, добровольно выплатил 2 млн рублей сыну погибших и 100 000 - своему пассажиру.

Суд приговорил иностранца к полутора годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети