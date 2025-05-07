В Пензе ВАЗ-2108 протаранил забор частного дома

07.05.2025 | 10:10

Вечером во вторник, 6 мая, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 22:15 автомобиль ВАЗ-2108 протаранил забор, ограждающий двухэтажный частный дом № 63 на улице Окружной, и въехал в стену.

За рулем «восьмерки» находился 66-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

26 января в 1-м Придорожном проезде (Цыганский Поселок) 46-летний водитель «Лады-Весты» врезался в забор. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.