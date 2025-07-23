Протаранили забор: в ДТП в Бекове пострадали 3 человека

23.07.2025 | 10:51

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, случившегося во вторник, 22 июля, в поселке Беково.

По предварительным данным, в 17:33 на улице Демьяна Бедного столкнулись ВАЗ-2115 и Ford Focus. За рулем отечественной машины находился 64-летний мужчина, иномарки - 47-летний.

После удара оба автомобиля вылетели с дороги и протаранили забор частного дома. ВАЗ оказался прямо во дворе.

Оба водителя и 54-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.