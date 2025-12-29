Происшествия

В Золотаревке завершились поиски 18-летней девушки

Печать
Telegram

В Золотаревке закончились поиски 18-летней местной жительницы. Она пропала 26 декабря.

Девушка вышла из дома и не вернулась. Вечером 27-го числа волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» начали розыск.

Около 15:30 добровольцы сообщили, что девушку нашли живой. Подробности не разглашаются.

В июне в селе Мещерском Сердобского района пропала 23-летняя местная жительница с ограниченными возможностями здоровья и мышлением ребенка.

В поиске сельчанки просили помочь водителей, в автомобилях которых имеется видеорегистратор. Также волонтерам требовался беспилотный летательный аппарат, чтобы обследовать открытую местность с воздуха.

Поиски продолжались с 4 по 8 июня. Девушку нашли живой, эвакуировали и передали медикам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети