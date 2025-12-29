В Золотаревке завершились поиски 18-летней девушки

29.12.2025 | 16:05

В Золотаревке закончились поиски 18-летней местной жительницы. Она пропала 26 декабря.

Девушка вышла из дома и не вернулась. Вечером 27-го числа волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» начали розыск.

Около 15:30 добровольцы сообщили, что девушку нашли живой. Подробности не разглашаются.

В июне в селе Мещерском Сердобского района пропала 23-летняя местная жительница с ограниченными возможностями здоровья и мышлением ребенка.

В поиске сельчанки просили помочь водителей, в автомобилях которых имеется видеорегистратор. Также волонтерам требовался беспилотный летательный аппарат, чтобы обследовать открытую местность с воздуха.

Поиски продолжались с 4 по 8 июня. Девушку нашли живой, эвакуировали и передали медикам.