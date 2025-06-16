На улице Бригадной иномарка въехала в стену магазина

16.06.2025 | 10:53

В Пензе очередная торговая точка пострадала после ДТП. На улице Бригадной, 12, в микрорайоне Свинтрест, в продуктовый магазин въехала иномарка.

Кадры появились в Сети. На них видно помятый сайдинг на фасаде здания и автомобиль Renault, упершийся в него капотом. На месте работают сотрудники ГАИ.

О пострадавших не сообщается.

Это третий подобный случай за несколько дней. В воскресенье, 15 июня, на улице Путевой (Пенза-IV) автолюбительница на Kia протаранила стену магазина.

13 июня на проспекте Победы «Волга» въехала в точку по продаже электротоваров напротив остановки «Магазин «Океан». Машина пробила стену из стекла и вошла в электромаркет почти всем корпусом, а водитель скрылся.