Происшествия

Стали известны подробности ДТП с бензовозом в Пензе

Печать
Telegram

В ГАИ обнародовали подробности ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля в Пензе, в котором серьезно пострадал 9-летний ребенок.

По предварительным данным, в 7:03 понедельника, 22 декабря, на улице 2-й Нейтральной (изначально сообщалось, что на улице Свободы) столкнулись спецтехника под управлением 61-летнего мужчины и Toyota Yaris с 38-летней женщиной за рулем.

От удара кузов легкового автомобиля покорежило. Автолюбительница и двое детей, находившихся в салоне, получили травмы. Им помогли прибывшие на место спасатели.

Управлявшую иномаркой женщину и ее 15-летнего пассажира отпустили после оказания медицинской помощи. 9-летнего мальчика госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети