Стали известны подробности ДТП с бензовозом в Пензе

23.12.2025 | 10:42

В ГАИ обнародовали подробности ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля в Пензе, в котором серьезно пострадал 9-летний ребенок.

По предварительным данным, в 7:03 понедельника, 22 декабря, на улице 2-й Нейтральной (изначально сообщалось, что на улице Свободы) столкнулись спецтехника под управлением 61-летнего мужчины и Toyota Yaris с 38-летней женщиной за рулем.

От удара кузов легкового автомобиля покорежило. Автолюбительница и двое детей, находившихся в салоне, получили травмы. Им помогли прибывшие на место спасатели.

Управлявшую иномаркой женщину и ее 15-летнего пассажира отпустили после оказания медицинской помощи. 9-летнего мальчика госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.