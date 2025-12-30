Происшествия

Появились фотографии с места смертельного ДТП под Богословкой

Пострадавшего и погибшего в результате случившегося 29 декабря под Богословкой ДТП извлекали из автомобиля Lada Kalina специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра. Они использовали гидравлический и слесарный инструмент.

Трагедия произошла в 18:35 на 410-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов (неподалеку от железнодорожной станции Пяша и Богословки).

Столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina.

В Lada Vesta травмы получили пассажиры: 31-летняя женщина, 8-летний мальчик и 5-летняя девочка. После оказания помощи они были отпущены, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Один из пассажиров Lada Kalina, 45-летний мужчина, скончался на месте ДТП. 33-летний водитель автомобиля и второй пассажир, 26-летний, были госпитализированы.

Источник — фото ППСЦ
