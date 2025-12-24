На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину

24.12.2025 | 10:15

Днем во вторник, 23 декабря, на улице Пролетарской в Пензе (микрорайон Стрела) случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 13:55 28-летний водитель КамАЗа сбил мужчину 1956 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что за период с 20 по 22 декабря в регионе сбили трех пешеходов - двух мужчин и 16-летнюю девочку. Все они оказались в больнице.