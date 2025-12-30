Происшествия

На трассе в Пензенском районе в ДТП погиб 45-летний мужчина

Вечером в понедельник, 29 декабря, в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось смертельное ДПТ.

По предварительным данным, в 18:35 на 410-м километре дороги, неподалеку от железнодорожной станции Пяша и Богословки, столкнулись Lada Vesta под управлением 33-летнего водителя и Lada Kalina, за рулем которой находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП 1 человек погиб и 5 получили травмы.

На месте аварии скончался один из пассажиров Lada Kalina - 45-летний мужчина. Водитель автомобиля и второй пассажир, 26-летний, были госпитализированы.

В Lada Vesta травмы получили 31-летняя женщина, 8-летний мальчик и 5-летняя девочка. После оказания медицинской помощи они были отпущены, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

