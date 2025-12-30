Происшествия

Огонь уничтожил дом в селе Телегино Колышлейского района

Вечером в понедельник, 29 декабря, в селе Телегино Колышлейского района случился пожар: полностью сгорел дом.

По предварительным данным, причиной ЧП стал внезапно возникший аварийный режим работы электрической сети.

«Пожар не привел к человеческим жертвам», - уточнили в МЧС.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют внимательнее следить за состоянием электросетей, уделяя особое внимание местам соединения проводников между собой, розеткам, изоляции проводов, кабелей.

В этот же день в селе Березовка Тамалинского района при пожаре в деревянном доме на улице Митрохановка погиб мужчина. Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Источник — фото МЧС
