Спецоперация: подводим итоги второго года

24.02.2024 | 18:00

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с начала специальной военной операции в Донбассе и на Украине.

В феврале 2023-го жители Пензенской области активно помогали бойцам - собирали и отправляли деньги, инструменты, теплые вещи, оборудование.

В марте грузы с гуманитарной помощью также направлялись в зону спецоперации. В Генштабе заявили, что второй волны мобилизации не будет.

В апреле меры поддержки распространили на семьи контрактников, участвующих в СВО. Было принято решение о создании фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В мае в целях безопасности граждан решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк» в форме массового шествия. Тем не менее в День Победы в Пензе прошел парад и состоялось возложение цветов.

В июне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж и повел войска в сторону Москвы. Губернатор Олег Мельниченко призвал пензенцев-«вагнеровцев» не идти на поводу у организаторов смуты.

В июле пензенцам, которые по каким-то причинам не проходили срочную службу по призыву, предоставили возможность стать военнослужащими. А в августе в Пензе начали действовать мобильные пункты для желающих поступить на военную службу по контракту.

К середине сентября в России уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО. В свою очередь в Госдуме заявили, что мобилизованные вернутся только после окончания спецоперации.

Пензенские одиннадцатиклассники начали изучать историю по новым учебникам, в которые включен раздел про СВО. А задания по спецоперации вошли в ЕГЭ по истории на 2024 год.

В октябре господдержку распространили на всех добровольцев - участников СВО. Также были введены дополнительные меры для участников спецоперации и членов их семей. В частности, многодетной семье возвращается данный статус, если взрослый ребенок погиб во время спецоперации.

В ноябре в собственность Пензенской области вернулся санаторий «Тарханы» в Пятигорске. Туда стали направлять бойцов для восстановления после ранений. Также ветеранов решили привлекать в школы для преподавания основ безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки.

В декабре были учреждены две региональные награды - орден «За мужество и отвагу» и медаль «За содействие специальной военной операции». А пензенцы подготовили новогодние и рождественские подарки для участников спецоперации.

В январе 2024-го Пензенская область приняла 315 детей из Белгородской области, подвергшейся обстрелам. В дальнейшем их пребывание на Пензенской земле продлили. Следом прибыли белгородские старшеклассники-спортсмены.

В феврале в Пензу приехала еще одна группа юных спортсменов из Белгорода. В Госдуме предложили провести в школах мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции, а сам день 24 февраля сделать памятной датой.

23-го числа стало известно, что губернатор Олег Мельниченко вошел в список физических лиц, указанных в 13-м пакете санкций Евросоюза. Это означает, что его активы в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям запрещается предоставлять главе региона средства. Кроме того, Мельниченко закрыт въезд на территорию Евросоюза, равно как и транзит через нее.

Итоги первого года спецоперации читайте здесь.