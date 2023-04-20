Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|10:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подтвердили отмену шествия «Бессмертного полка»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В День Победы в Пензенской области акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Подробности в четверг, 20 апреля, рассказал председатель регионального штаба проекта Олег Шибаев.

«9 мая, в 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сложились особые условия. В связи с этим в целях обеспечения безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение от шествия по улицам городов отказаться. Наш враг не чурается ничем и готов применять самые гнусные методы, такие как обстрелы и террористические акты против мирных жителей», - заявил Шибаев.

Он уточнил, что в этом году предлагается выйти за привычные пределы шествия в определенное время и провести со своими семейными героями целый день.

«Основная задача «Бессмертного полка» - сохранить память о людях и событиях и донести ее до потомков. «Бессмертный полк» отменить невозможно. Можно изготовить портреты в виде бейджей. Обращаюсь к водителям личного транспорта, к руководителям и работником транспортных организаций: размещайте портреты героев на автотранспорте. У нас есть опыт работы в пандемийные годы, когда широкое развитие получила акция «Окна Победы», мы предлагаем провести ее и в этом году», - перечислил Олег Шибаев.

Он напомнил, что в прошлые годы у людей возникало много инициатив по увековечению памяти без шествия, и призвал земляков обращаться в штаб с интересными предложениями.

«Мы обязательно к ним прислушаемся и что-то реализуем у себя, что-то транслируем на федеральный уровень», - заверил Шибаев.

Еще одно заявление он адресовал владельцам рекламных щитов: «Центральный штаб подготовит видеоряд из архивов прошлых лет. У нас два года «Бессмертный полк» проходил онлайн, где фотографии героев и тех, кто их прислал, шли в одном строю. Сейчас будут сформированы пакеты по округам, в них будут находиться герои войны и труженики тыла. Их можно посмотреть на сайте polkrf.ru, это наш официальный сайт.

На сайте «Бессмертного полка России» до 30 апреля организованы прием и модерация фотографий и историй о героях Великой Отечественной войны и спецоперации. Можно отправлять туда заявки, до 9 мая все будет обработано и размещено», - заключил Олег Шибаев.

Также участникам акции предлагают разместить портрет ветерана на одежде или аватаре в социальных сетях.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте