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Общество

В Пензенской области учреждены новые орден и медаль

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Во вторник, 19 декабря, в Пензенской области учредили две новые награды - орден и медаль.

Депутаты Законодательного собрания на сессии внесли соответствующие изменения в региональный закон.

Орденом «За мужество и отвагу» будут поощрять граждан за мужество, самоотверженность, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Медаль «За содействие специальной военной операции» смогут получить как отдельные граждане, так и коллективы организаций. Ее будут вручать за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Награды Пензенской области являются высшим выражением признания заслуг перед регионом. Среди них - звание «Почетный гражданин Пензенской области», Почетная грамота Пензенской области, ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», «Единство и согласие»; медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» двух степеней, медали «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», «За сохранение исторической памяти», «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», «За благотворительность и меценатство», «Материнская доблесть» трех степеней, имени Владимира Пахалина, а также различные почетные звания.

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