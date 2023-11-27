В Пензе ветераны СВО смогут работать в школах

Ветераны специальной военной операции будут вести уроки в пензенских школах. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.
Речь идет о таких дисциплинах, как основы безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка.
Отмечается, что многие пензенцы, вернувшиеся с СВО, хотят преподавать в школах, но непреодолимой преградой на пути становится отсутствие педагогического образования.
Институт регионального развития Пензенской области планирует разработать программу переквалификации для ветеранов.
«После переобучения мужчины смогут выйти на новую работу», - пояснили в мэрии.
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