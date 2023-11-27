В Пензе ветераны СВО смогут работать в школах

27.11.2023 | 15:53

Ветераны специальной военной операции будут вести уроки в пензенских школах. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет о таких дисциплинах, как основы безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка.

Отмечается, что многие пензенцы, вернувшиеся с СВО, хотят преподавать в школах, но непреодолимой преградой на пути становится отсутствие педагогического образования.

Институт регионального развития Пензенской области планирует разработать программу переквалификации для ветеранов.

«После переобучения мужчины смогут выйти на новую работу», - пояснили в мэрии.