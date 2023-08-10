Пензенцы могут подать заявку на службу в войсках Росгвардии

10.08.2023 | 21:19

На площадях и в парках Пензы начали работать специальные мобильные пункты, где желающие могут подать заявку на военную службу по контракту.

На точку приезжает передвижной павильон, где кандидаты могут пройти собеседование, анкетирование и оставить заявку на поступление в войска национальной гвардии Российской Федерации.

«Для удобства граждан мы размещаем информационные материалы, а квалифицированные военнослужащие и сотрудники проводят консультации по социально-правовым вопросам прохождения службы в Росгвардии», - рассказал начальник отдела учета и комплектования управления Росгвардии по Пензенской области подполковник Сергей Манчин.

В пунктах отбора ждут как кандидатов из числа гражданской молодежи, так и военнослужащих запаса.

Практика показала, что именно последние - и рядовые, и офицеры - ежедневно приходят и обозначают свою готовность снова встать в строй, отметили в управлении Росгвардии.