Меры поддержки распространят на всех добровольцев - участников СВО

20.10.2023 | 10:51

В Пензенской области расширили круг получателей мер социальной поддержки. Речь идет о добровольцах, участвующих в специальной военной операции, и их семьях.

Если раньше на пакет мер, состоящий из 26 пунктов, могли претендовать только члены подразделений БАРС, то теперь поддержку начнут получать участники подразделений «Ахмат», «Дон», «Штурмовая рота Z» и других, в которых служат пензенские добровольцы.

Такое решение было принято на сессии регионального Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 20 октября.

По словам губернатора Олега Мельниченко, в Пензенской области это около 50 семей, но, возможно, их число будет увеличиваться.

«Плюсом из бюджета нам понадобится 2,5 млн рублей, тогда мы обеспечим и добровольцев, и членов их семей. Расширение перечня приведет к усилению мер защиты в отношении участников добровольческих формирований и членов их семей», - отметил он.

Депутаты поддержали законопроект.