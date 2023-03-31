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Общество

В Генштабе ВС РФ дали пояснения по второй волне мобилизации

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В планах Генштаба ВС РФ нет проведения второй волны мобилизации. Для выполнения задач СВО достаточно тех граждан, которых призвали на службу.

Об этом в четверг, 30 марта, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Его цитирует издание «Аргументы и факты».

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации», - сказал Цимлянский.

По его словам, в Минобороны РФ учли положительный опыт частичной мобилизации, которая началась 21 сентября 2022 года. Тогда граждане самостоятельно записывались на участие в спецоперации через портал госуслуг, Цимлянский поблагодарил их.

«В марте Минобороны заявило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», - напомнило издание.

В субботу, 1 апреля, в стране начнется весенний призыв. Срочную службу отправятся проходить молодые люди от 18 лет. Планируется призвать 147 тыс. человек. В весеннюю кампанию 2022-го ряды ВС РФ пополнили 134,5 тыс. новобранцев, в осеннюю - 120 тыс.

В Министерстве обороны РФ заверили, что все срочники будут служить в России.

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