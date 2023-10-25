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Министр труда рассказал о новых льготах семьям участников СВО

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О мерах поддержки семей участников специальной военной операции рассказал министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в прямом эфире, организованном ЦУРом в среду, 25 октября.

- Алексей Андреевич, давайте вспомним о том, на что в первую очередь могут рассчитывать семьи бойцов в нашем регионе.

- Год назад были введены меры поддержки для семей мобилизованных участников СВО. Затем они были распространены на всех участников спецоперации. По линии органов соцзащиты основные меры - это единовременная выплата в размере 50 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка; ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от регионального стандарта (ее получают родители участника СВО, если отсутствуют супруга или дети); ежемесячная выплата на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 080 рублей; предоставление субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования в размере до 100 000 рублей.

Участникам СВО предоставляется ряд льгот, в том числе на губернаторский жилищный сертификат в размере 328 000 рублей, предоставление членам семьи социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях, единовременная материальная помощь членам семьи погибших участников спецоперации.

Ряд мер поддержки реализуется министерствами образования и физической культуры и спорта. Это преференции для детей дошкольного и школьного возраста, студентов учреждений среднеспециального образования - бесплатное посещение учреждений культуры и спорта. Есть множество других льгот - например, по транспортному налогу.

Отмечу, что мы начинали с 15-16 мер поддержки, сейчас их порядка 30.

- Что изменилось после очередной сессии Заксобра, состоявшейся 20 октября?

- В региональное законодательство были внесены поправки, позволяющие распространить меры поддержки на большее количество семей. В частности, расширен перечень участников СВО. К добровольцам подразделения БАРС, которые проходили через военкоматы Пензенской области, добавились члены всех добровольческих формирований, выполняющих задачи Вооруженных Сил РФ. Теперь наши земляки, которые участвуют в добровольческих организациях «Ахмат», «Дон», «Штурмовая рота Z» и других, будут иметь право на выплаты.

- С какого времени будут распространяться эти меры поддержки?

- Всеми мерами поддержки можно воспользоваться через отделы социальной помощи населению по месту жительства. Они будут реализовываться после подачи заявления, которое можно подать уже в ноябре. Ограничений по времени подачи заявления нет. Также потребуются подтверждение участия члена семьи в СВО и документы о родственной связи с ним.

- А что за новая услуга под названием «социальная няня»?

- Мы заложили фундамент для еще одной меры соцподдержки - это возможность получения услуги кратковременного ухода за детьми. В народе ее называют «социальная няня». Мы обучим специалистов, которые работают в комплексах социального обслуживания населения, и в дальнейшем будем эту услугу внедрять.

Услуга нацелена на членов семьи участников СВО, которым по какой-то причине, например для посещения учреждения, нужно оставить ребенка. Специалист будет работать совершенно бесплатно. Ему можно будет поручить ребенка на срок до четырех часов.

- Когда эта услуга начнет предоставляться?

- В следующем году. Мы внесли изменения в закон, обучим специалистов, отработаем функционал в пилотных муниципальных образованиях и в дальнейшем начнем охватывать услугой получателей мер поддержки.

- Еще одно важное изменение в законодательстве касается многодетных семей, верно?

- Да. У нас в соответствии с региональным законодательством многодетной считается семья, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей. Если члену многодетной семьи исполняется 18 лет, семья теряет статус многодетной.

Согласно изменениям законодательства, если ребенок из многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет погиб при участии в специальной военной операции, семья будет получать меры поддержки до исполнения младшему ребенку 18 лет.

- Предусмотрены ли для участников СВО и их семей преференции при заключении соцконтракта?

- Мы поставили приоритетным заключение соцконтрактов для участников СВО. Для граждан, призванных по мобилизации, доходы, идущие в семью благодаря соцконтракту, не учитываются.

В том случае, если человек заключил социальный контракт и был призван по мобилизации, то контракт продлевается на половину срока, установленного для его реализации. Если человек продолжает служить, соцконтракт закрывается, а деньги, которые остались без отчета или не были реализованы, получателем социального контракта не возвращаются.

- Сколько участников СВО уже получили губернаторский сертификат?

- Напомню: такой сертификат на сумму 328 тысяч рублей выдается, если в течение 12 месяцев после заключения брака родился первый ребенок и семья нуждается в улучшении жилищных условий (на каждого человека приходится менее 6 квадратных метров). На момент подачи заявления супругам должно быть не более 28 лет, ребенку не более 3 лет. Сертификат реализуется на улучшение жилищных условий.

С ноября 2022 года участники СВО имеют приоритетное право на получение этой меры поддержки. В этом году ее получили уже 36 семей - написали заявление, получили выплату и реализовали ее.

- В какой помощи чаще всего нуждаются семьи военнослужащих?

- Нередко требуется устроить ребенка в детсад или школу, оказать юридическую помощь, решить бытовые вопросы - газификации, подключения к сетям электро- и водоснабжения, заменить сантехнику, наколоть дрова, вскопать огород, убраться в жилом помещении и во дворе.

В Вадинском районы была организована доставка детей участников СВО до школы. В Лопатинском районе решили вопрос о доставке жителей удаленных населенных пунктов до медицинских учреждений в Пензе. В Тамалинском волонтеры разносят лекарства.

Хороших примеров очень много. Но есть вопросы, которые мы сразу решить не можем, но граждане это понимают. Все-таки с большинством задач мы справляемся.

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