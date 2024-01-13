Сетевое издание|18+|Суббота|13 янв 2024|19:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

У четырех детей, прибывших в Пензу из Белгорода, есть признаки ОРВИ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ранним утром субботы, 13 января, в Пензу прибыл поезд с детьми из Белгородской области.

315 школьников с сопровождающими их воспитателями и преподавателями разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды».

«Лично проверил условия проживания - комнаты комфортные, учебный процесс наладим, организуем досуг. Уже созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, рассказал ему, как ребята осваиваются у нас», - написал губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил всех, кто встретил и доставил белгородцев к месту их проживания: курсантов артиллерийского института, студентов-волонтеров, сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии, медиков, педагогов.

Как выяснилось, у четырех прибывших наблюдаются признаки ОРВИ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков после разговора с главой Пензенской области.

«Дорогие родители, не беспокойтесь! Все дети уже размещены в детской областной больнице. У вас будет связь с врачами. Сейчас дал поручение своему заместителю Андрею Викторовичу Милехину, чтобы вся информация передавалась мгновенно. Врачи помогут всем, чем необходимо. Никакой беды не произошло. Просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь, поэтому обязательно врачи пензенские помогут, а мы все проконтролируем», - пообещал Гладков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте