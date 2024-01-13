У четырех детей, прибывших в Пензу из Белгорода, есть признаки ОРВИ

13.01.2024 | 10:51

Ранним утром субботы, 13 января, в Пензу прибыл поезд с детьми из Белгородской области.

315 школьников с сопровождающими их воспитателями и преподавателями разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды».

«Лично проверил условия проживания - комнаты комфортные, учебный процесс наладим, организуем досуг. Уже созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, рассказал ему, как ребята осваиваются у нас», - написал губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил всех, кто встретил и доставил белгородцев к месту их проживания: курсантов артиллерийского института, студентов-волонтеров, сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии, медиков, педагогов.

Как выяснилось, у четырех прибывших наблюдаются признаки ОРВИ. Об этом сообщил Вячеслав Гладков после разговора с главой Пензенской области.

«Дорогие родители, не беспокойтесь! Все дети уже размещены в детской областной больнице. У вас будет связь с врачами. Сейчас дал поручение своему заместителю Андрею Викторовичу Милехину, чтобы вся информация передавалась мгновенно. Врачи помогут всем, чем необходимо. Никакой беды не произошло. Просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь, поэтому обязательно врачи пензенские помогут, а мы все проконтролируем», - пообещал Гладков.