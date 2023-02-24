Спецоперация: подводим итоги к годовщине

24.02.2023 | 11:44

В пятницу, 24 февраля, исполнился ровно год с того дня, как Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

После начала СВО страны Запада ввели санкции в отношении России, запустив цепочку блокировок и уходов с рынка. В социально-экономической, финансовой, культурной и других сферах жизни россиян произошли изменения.

Так, уже 24 февраля депутаты Госдумы от Пензенской области Георгий Камнев, Александр Самокутяев, Игорь Руденский и Игорь Каденков оказались в санкционном списке Евросоюза.

С рынка ушли многие зарубежные компании, к товарам и услугам которых жители страны успели привыкнуть. Были заблокированы Facebook*, Instagram* и Twitter**. Россия взяла курс на импортозамещение. В процесс включилась и Пензенская область.

28 февраля пришло первое известие о гибели в СВО жителя региона - Михаила Афанасова из Кузнецка, служившего в рядах Российской армии по контракту.

В марте на телефоны жителей области начали поступать звонки о необходимости явиться в военкомат. Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков объяснил, что это фейки.

26 марта Владимир Путин принял ряд антикризисных мер и подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине. Также в конце марта из Пензенской области отправились первые добровольцы, а в отношении 55-летней преподавательницы училища олимпийского резерва было возбуждено первое в России уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ).

В апреле в Пензенской области утвердили порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции, в размере 1 млн рублей из резервного фонда регионального правительства.

В мае началась кампания в отношении деятелей культуры, покинувших страну. Также в мае и в июне в Кремле несколько раз опровергли информацию, что готовится всеобщая мобилизация.

В июле Госдума приняла закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации. В том же месяце было подписано соглашение о сотрудничестве Пензенской области с Пологовским районом Запорожской области и отправлена первая партия гуманитарной помощи.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из запаса должно быть призвано 300 000 резервистов, имеющих боевой опыт и нужную для армии военно-учетную специальность. Также было объявлено, что служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут.

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В октябре Госдума приняла закон, отменяющий запрет на мобилизацию граждан, совершивших тяжкие преступления. 31 октября Путин заявил о завершении частичной мобилизации. Пензенская область выполнила мобзадание на 100%.

В ноябре в Пензенской области установили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных и добровольцев подразделений БАРС. Это единовременная выплата в размере 50 000 рублей несовершеннолетним детям; компенсация родителям военнослужащего (если он не имеет семьи и детей) 50% стоимости услуг ЖКХ; выплата супруге и детям на проезд в общественном транспорте; участие в программе по предоставлению единовременно 110 000 рублей на подключение индивидуального жилого дома к сетям газораспределения. Также этих военнослужащих освободили от уплаты транспортного налога.

Также в ноябре на горячую линию Минобороны РФ стали поступать вопросы о выплатах военнослужащим. Специалисты напомнили: минимальная сумма, которую перечисляют мобилизованным, составляет 195 тысяч рублей. Это ежемесячная социальная выплата в 158 тысяч рублей и денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

В декабре многие жители Сурского края выступили за то, чтобы не тратить деньги на празднование Нового года, а направить их на нужды мобилизованных земляков. Появилась рекомендация отказаться от корпоративов и ограничиться детскими праздниками.

В январе 2023-го Владимир Путин подписал указ о выплатах в случае гибели в СВО военнослужащих, сотрудников и Росгвардии 5 млн рублей, в случае ранения - 3 млн.

В феврале жители области активно помогают пензенцам, участвующим в спецоперации. Им направляют не только инструменты, летательные аппараты, печи, лекарства и другие необходимые вещи, но и письма, которые пишут школьники. В преддверии Дня защитника Отечества был объявлен сбор подарков, которые отправят в зону СВО.

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