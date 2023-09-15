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Общество

Участвовать в СВО вызвались уже 300 тысяч добровольцев

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По состоянию на пятницу, 15 сентября, в России уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин (его цитирует kremlin.ru).

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые - я хочу еще раз подчеркнуть - готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», - сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что бойцам платят деньги, но закрыть ими угрозу гибели либо получения тяжелого ранения нельзя.

«Прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», - пояснил президент.

Также Владимир Путин отметил, что у страны нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны.

Ранее президент сообщал, что ежедневно 1 000 - 1 500 человек приходят для подписания контракта.

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