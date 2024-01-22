В Пензу приедут белгородские спортсмены-старшеклассники

22.01.2024 | 13:01

Пензенская область готовится принять еще одну группу детей из Белгородской. На этот раз приедут спортсмены-старшеклассники (вместе с сопровождающими - 138 человек).

В ближайшее время им предстоит здесь учиться и тренироваться, сообщил на своих страницах в соцсетях глава региона Олег Мельниченко.

Прибудут команды по плаванию, борьбе и художественной гимнастике. Тренироваться и проживать они будут во дворцах спорта «Буртасы» и «Олимпийский». В первом разместятся 94 спортсмена и тренера, во втором - 44.

«Пусть ребята живут мирной жизнью вдали от обстрелов. В родную Белгородскую область дети вернутся, когда ситуация нормализуется», - уточил Олег Мельниченко.

Ранее в Пензенский регион уже прибыли белгородские школьники - 315 человек с сопровождающими воспитателями и преподавателями. Их разместили в детском лагере «Звездочка» в ЗАТО Заречный и на базе отдыха «Чистые пруды». У 6 ребят выявили признаки ОРВИ.