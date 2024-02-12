В школах предлагают провести День начала СВО

12.02.2024 | 11:34

В российских школах хотят к 24 февраля провести мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции. На них дети должны узнать причины, цели СВО и ход основных событий.

С соответствующим предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов специальной военной операции на данные мероприятия в школы», - цитирует ТАСС обращение депутата. Если позвать ветерана возможности нет, можно демонстрировать детям видеоролики.

Яна Лантратова предложила и название мероприятиям - «День начала СВО».

«Важно отметить, что на сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи», - выразила мнение депутат Госдумы.

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал глава государства.

Также президент отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине: в качестве примера он напомнил о заявлениях украинских властей насчет возможности возвращения ядерного оружия и вновь указал на продвижение сил НАТО к российским границам.