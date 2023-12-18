Для пензенских бойцов в зоне СВО приготовили подарки

18.12.2023 | 10:34

Из Пензенской области на прифронтовые территории отправляется очередной гуманитарный груз общим весом около 60 тонн. Деньги выделены из резервного фонда регионального правительства.

В Пологовский и Токмакский районы Запорожья и Докучаевский интернат для детей с особенностями здоровья (ДНР) отвезут новогодние подарки.

Сладости и продукты получат и пензенские бойцы в ДНР, ЛНР, на Запорожском и Херсонском направлениях.

«Также для них закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, дизель-генераторы, дроны, способные нести боевую нагрузку, термобелье, теплые сапоги, стройматериалы для строительства блиндажей», - перечислили в пресс-службе правительства.

В Пензенской епархии проводится акция «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагается принести в центр гуманитарной помощи вещи для бойцов, которые 2-4 января отправят в зону проведения спецоперации. Что требуется участникам СВО и куда именно доставить вещи, можно узнать здесь.