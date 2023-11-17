Пензенцы, ставшие ветеранами СВО, смогут лечиться в Пятигорске

17.11.2023 | 11:41

Санаторий «Тарханы» в городе Пятигорске станет одной из здравниц, где пензенские ветераны боевых действий (участники спецоперации и действующие военнослужащие) смогут пройти санаторно-курортное лечение.

Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказала на брифинге руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Ольга Клейменова.

- Ольга Борисовна, что ждет бойцов в «Тарханах»?

- Все условия для проведения комплексного лечения и восстановления здоровья. Там работают опытные врачи и персонал, они обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания.

- Кому помимо ветеранов боевых действий положено бесплатное санаторно-курортное лечение?

- Пензенцам из числа федеральных льготников - получателям ежемесячной денежной выплаты, которые сохранили набор социальных услуг в натуральном выражении, а не в виде денежной компенсации.

- Можно уточнить категории?

- Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», граждане, пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Что касается ветеранов боевых действий, то они, как уже было сказано, также могут получить бесплатную путевку в санаторий. А в случае смерти ветерана право на нее будут иметь члены его семьи: родители, супруга, дети до 18 лет, а при очном обучении - до 23 лет.

- Сколько всего льготников в этом году получили путевки на санаторно-курортное лечение?

- 1 375 жителей Пензенской области, из них 1 225 уже побывали в санаториях. Отмечу, что граждане с I группой инвалидности и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.

- Кому отдается приоритет?

- Никому. Все путевки выдаются в порядке очереди.

- Какие документы нужно собрать, чтобы получить путевку?

- Сначала необходимо взять справку лечащего врача о медицинских показаниях. Затем следует подать заявление на портале госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда или в МФЦ. Направления на санаторно-курортное лечение выдаются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Профиль санатория будет соответствовать медицинским рекомендациям.

- Сколько длится курс лечения?

- Для взрослых он составит 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а в случаях, когда инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга, - от 24 до 42 дней.

- Льготники проходят лечение только в санаториях Пензенской области?

- Нет, не только. Их также могут направлять в здравницы Самарской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Крым, с которыми заключен госконтракт по конкурсу. Теперь к ним присоединится санаторий «Тарханы», с которым будет заключен такой контракт.

- Сколько ветеранов боевых действий - участников СВО могут претендовать на получение путевки?

- У нас не так много ветеранов, которые демобилизовались в силу возраста или по состоянию здоровья либо по инвалидности. Кроме них, многие в процессе получения удостоверения, а кто-то еще находится в зоне боевых действий. В сопровождении нашего фонда - около 100 ветеранов и членов семей погибших бойцов.