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Учеба

В пензенские школы поступают новые учебники истории

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В среду, 23 августа, в школы Пензы стали поступать новые учебники по истории для 11-го класса.

«Министерством просвещения закончена разработка нового учебника истории. Он прошел апробацию, 100% положительное заключение педагогов, в том числе в обсуждении принимали участие педагоги из Пензенской области. Он включен в федеральный перечень учебников. Соответственно, образовательные организации могут его использовать в учебном процессе», - сообщил начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Он подчеркнул, что только этот учебник соответствует федеральной образовательной программе, которая вводится с 1 сентября.

«Учебник истории России охватывает период с 1945 года по нынешнее время. Он включает, в том числе, материалы о современной политической ситуации, в том числе причины специальной военной операции, вхождение новых регионов в состав Российской Федерации, информацию о Героях России», - уточнил Кирсанов.

В комплект входят две книги: одна по всеобщей истории, вторая по истории России. Каждой из них закуплено почти по 5 000 экземпляров. Из этого количества 115 штук обоих учебников отправят в подшефный Пологовский район Запорожской области.

Новые учебники истории поступили в регион в полном объеме. 23 августа книги получат образовательные учреждения Пензы, 24-го - школы области. С 1 сентября 11-классники начнут обучение по ним.

Новые учебники по истории для 10-го класса, тоже по две книги на человека, закупят на следующий год.

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