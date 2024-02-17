В Пензу приехала новая группа юных спортсменов из Белгородской области

Утром субботы, 17 февраля, в Пензу прибыла еще одна группа юных спортсменов из Белгородской области.
136 ребят будут проходить спортивные сборы в Пензе. Получать школьные знания они станут дистанционно.
117 белгородцев, в течение трех недель тренировавшихся во дворцах спорта «Олимпийский» и «Буртасы», отбыли на родину, в наиболее спокойные районы.
Первая группа детей прибыла в Пензу 13 января. Их разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». У 6 ребят выявили признаки ОРВИ.
В дальнейшем родители большинства детей попросили продлить их пребывание в Сурском крае еще на одну смену.
Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, эта группа белгородских школьников пока остается на Пензенской земле.
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