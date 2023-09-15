В Госдуме указали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

15.09.2023 | 18:09

Мобилизованные россияне вернутся домой только после окончания спецоперации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», - процитировала его в пятницу, 15 сентября, «Лента.ру».

Что касается набора контрактников Министерством обороны, то это, по словам Картаполова, непрерывный процесс. «Идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным», - добавил он.

15 сентября президент Владимир Путин сообщил, что в России уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации. Он отметил, что бойцам платят деньги, но закрыть ими угрозу гибели либо получения тяжелого ранения нельзя. «Прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», - пояснил президент.

21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу намечали призвать порядка 300 тысяч резервистов. 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что план реализован полностью.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил о выполнении регионом мобилизационного задания на 100%.