Сетевое издание|18+|Пятница|15 сен 2023|19:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме указали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мобилизованные россияне вернутся домой только после окончания спецоперации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», - процитировала его в пятницу, 15 сентября, «Лента.ру».

Что касается набора контрактников Министерством обороны, то это, по словам Картаполова, непрерывный процесс. «Идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным», - добавил он.

15 сентября президент Владимир Путин сообщил, что в России уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации. Он отметил, что бойцам платят деньги, но закрыть ими угрозу гибели либо получения тяжелого ранения нельзя. «Прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», - пояснил президент.

21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу намечали призвать порядка 300 тысяч резервистов. 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что план реализован полностью.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил о выполнении регионом мобилизационного задания на 100%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте