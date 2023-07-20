Не служившие в армии пензенцы могут вступить в ряды ВС РФ

20.07.2023 | 13:28

В Пензенской области вступить в ряды военнослужащих сейчас могут даже те, кто ранее по каким-то причинам не проходил срочную службу по призыву.

О такой возможности военком региона Андрей Сурков рассказал на брифинге в четверг, 20 июля.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто не мог отслужить в армии из-за проблем со здоровьем (но сейчас их не имеет) или, к примеру, учебы.

Точное число таких желающих Андрей Сурков не назвал, но пояснил, что их несколько десятков.

Они отправляются в учебный центр, где проходят специальную боевую подготовку, слаживание, и затем вливаются в ряды ВС РФ.

Обучение длится от месяца и более в зависимости от военно-учетной специальности. От нее же зависит выбор какого-либо из учебных центров России.

Ранее военком сообщил, что в 2023 году более 1 500 жителей Пензенской области заключили контракт и проходят сейчас военную службу.