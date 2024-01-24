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Общество

Белгородские школьники задержатся в Пензенской области

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Белгородские школьники, прибывшие в Пензенскую область 13 января, задержатся здесь. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в среду, 24 января.

Всего приехало 315 человек с сопровождающими воспитателями и преподавателями. Белгородцев разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды».

«Поговорили сегодня утром с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Родители просят продлить пребывание детей в нашем регионе. Это значит, что детям у нас нравится, что они говорят об этом папам и мамам, и я этому очень рад.

Конечно же, ребята останутся у нас, пока их возвращение на родину не будет полностью безопасным. И пусть к нам потом приезжают и родители, и их друзья - и не из-за вынужденной необходимости, а отдохнуть, осмотреть наши достопримечательности и познакомиться с нашими замечательными людьми», - написал Олег Мельниченко.

Вячеслав Гладков в свою очередь в соцсетях сообщил, что родители большинства детей, уехавших в Пензенскую область, попросили оставить их на следующую смену (3 недели).

На текущей неделе регион готовится принять еще одну группу юных белгородцев: прибудут спортсмены-старшеклассники (вместе с сопровождающими - 138 человек). Это команды по плаванию, борьбе и художественной гимнастике. Тренироваться и проживать они будут во дворцах спорта «Буртасы» и «Олимпийский». В первом разместятся 94 спортсмена и тренера, во втором - 44. «Ребят вывозят из-под ежедневных обстрелов со стороны ВСУ», - уточнил Олег Мельниченко.

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