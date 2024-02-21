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Общество

В календаре пензенцев может появиться новый праздник

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24 февраля в России может стать еще одной памятной датой - Днем участника спецоперации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ в среду, 21-го числа.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Он зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

В тексте проекта предлагается внести изменения в статью 1.1. федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных дат России», добавив в перечень праздников следующую строку: «24 февраля - День участника специальной военной операции».

Авторы документа в пояснительной записке отметили, что новая памятная дата позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории страны и послужит патриотическому воспитанию молодежи, формированию у граждан чувства долга перед родиной.

Ранее сообщалось, что в школах хотят к 24 февраля провести мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции. На них дети должны узнать причины, цели СВО и ход основных событий.

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