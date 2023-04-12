Ольга Клейменова может возглавить фонд поддержки бойцов СВО

12.04.2023 | 14:32

В среду, 12 апреля, губернатор Олег Мельниченко встретился с пензячками Ольгой Клейменовой и Ириной Жуковой, под чьим началом работает региональная общественная организация «Солдатская мать».

«Сегодня встретился с теми, кто, к сожалению, не понаслышке знает, каково это - терять сыновей. У Ольги Борисовны Клейменовой и Ирины Евгеньевны Жуковой дети погибли при исполнении воинского долга. Несмотря на весь пережитый ужас, эти стойкие женщины нашли в себе силы помогать нашим бойцам, поддерживать их родных и близких. Они собирают гуманитарную помощь и даже сами отвозят грузы на освобожденные территории», - написал губернатор в Telegram.

Олег Мельниченко принял решение включить Ольгу Клейменову в Стратегический совет. Она будет возглавять профильную комиссию, задача которой - помогать участникам спецоперации и членам их семей.

Кроме того, губернатор предложил ей стать главой фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Подобные фонды создаются по всей стране по решению Президента РФ. Они будут заниматься сопровождением ветеранов боевых действий, медицинской реабилитацией после ранений, адаптацией к мирной жизни - всем комплексом вопросов, о которых глава государства говорил в послании Федеральному Собранию, напомнил Олег Мельниченко.

«Считаю, что именно такой неравнодушный человек, как Ольга Борисовна, будет замечательным руководителем. Ее большое сердце поможет нам сделать все правильно и качественно, а мы будем помогать ей на всем пути», - отметил губернатор.

В заключение Олег Мельниченко попросил общественниц сообщать ему, если у семей пензенских бойцов возникают какие-то вопросы.

«Я и сам регулярно слежу за всеми сообщениями в группах. Стараюсь оперативно реагировать на каждую просьбу. Поддерживать семьи наших ребят сегодня - это прямая обязанность всех нас», - подчеркнул глава региона.