Пензенский губернатор попал под санкции Евросоюза

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что губернатор Олег Мельниченко вошел в список физических лиц, указанных в 13-м пакете санкций Евросоюза.
Это означает, что его активы в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям запрещается предоставлять главе региона средства. Кроме того, Мельниченко запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через нее.
Вместе с пензенским губернатором в список попал и Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, пишет РИА Новости.
Помимо ограничений против 106 физических лиц, в 13-й пакет санкций вошли и меры против 88 юрлиц из различных стран. Как отмечается в документе ЕС, это должны увеличить давление на экспортеров товаров и технологий двойного назначения, которые могут способствовать развитию сектора обороны России.
Год назад Мельниченко оказался среди глав регионов и министров РФ, против которых ввело санкции Министерство финансов США.
Губернатор незамедлительно ответил. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что запретил президенту США Джо Байдену въезд в Пензенскую область.
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