Пензенский губернатор попал под санкции Евросоюза

23.02.2024 | 18:01

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что губернатор Олег Мельниченко вошел в список физических лиц, указанных в 13-м пакете санкций Евросоюза.

Это означает, что его активы в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям запрещается предоставлять главе региона средства. Кроме того, Мельниченко запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через нее.

Вместе с пензенским губернатором в список попал и Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, пишет РИА Новости.

Помимо ограничений против 106 физических лиц, в 13-й пакет санкций вошли и меры против 88 юрлиц из различных стран. Как отмечается в документе ЕС, это должны увеличить давление на экспортеров товаров и технологий двойного назначения, которые могут способствовать развитию сектора обороны России.

Год назад Мельниченко оказался среди глав регионов и министров РФ, против которых ввело санкции Министерство финансов США.

Губернатор незамедлительно ответил. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что запретил президенту США Джо Байдену въезд в Пензенскую область.