На семьи контрактников, участвующих в СВО, распространят меры поддержки

03.04.2023 | 10:13

С 1 апреля 2023 года на членов семей участников спецоперации, проходящих службу по контракту, распространятся меры поддержки. Это касается всех контрактников - от Минобороны, ФСБ, нацгвардии.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан напомнил: таких мер 11. Это бесплатные завтрак и обед для детей-школьников, освобождение от платы за детсад, первоочередной порядок зачисления в дошкольные образовательные учреждения, бесплатное посещение кружков и секций, содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди.

Кроме того, к мерам поддержки относятся ежемесячная 50%-я компенсация оплаты ЖКУ в расчете на одного человека в месяц супруге, несовершеннолетним детям, родителям (в случае отсутствия y военнослужащих семьи), ежемесячная выплата жене и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте, предоставление детям бесплатных путевок в загородные лагеря и др.

«По предварительным подсчетам, комплекс мер охватит 12 000 получателей - это супруги, дети, родители. Дополнительно из бюджета выделяется 290 млн рублей», - доложил Алексей Качан.

«Мы вводим эти меры в Пензенской области, потому что семьи людей, которые выполняют долг на СВО, должны быть защищены вне зависимости от того, контрактник это, мобилизованный или доброволец. Они все в одном окопе», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что семьи контрактников - участников СВО должны получить поддержку уже в апреле.