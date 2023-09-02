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Общество

В Пензе открыли обновленный вход в парк и возрожденный планетарий

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В субботу, 2 сентября, в Пензе торжественно открыли вход в Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского и планетарий.

Главный парк областного центра в 2022 году стал победителем голосования за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда. Ему отдали голоса 75% участников.

Теперь территория со стороны улицы Карла Маркса преобразилась: здесь уложили плитку, разбили клумбы, сменили надпись на входной группе, установили амфитеатр.

Перед планетарием обустроили светомузыкальный фонтан с чашей из карельского гранита.

Реконструкция пензенского планетария началась в 2021 году. Народную обсерваторию построили в 20-х годах ХХ века. Ее посетило не одно поколение школьников. В 1959 году тут сделали капитальный ремонт, а потом проводили только косметический.

В 2011 году специальная комиссия приняла решение закрыть здание из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Еще тогда расчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем сумма выросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Тем не менее речь о возрождении заходила неоднократно. В частности, в 2018 году выражали намерение не просто открыть собственно планетарий, а создать на его базе научно-просветительский центр. В итоге было решено демонтировать рассохшееся и изъеденное короедом задание и полностью восстановить объект в прежнем облике.

На его торжественное открытие в Пензу прибыла заместитель министра культуры Надежда Преподобная. Она и губернатор Олег Мельниченко, а также первые лица области и города стали первыми посетителями учреждения.

Через обновленный вход с улицы Карла Маркса, который открыли в этот же день, они прошли к планетарию. Высокие гости с удовольствием осмотрели экспозицию, а затем им показали научно-популярный фильм.

«К работе подошли очень ответственно и тщательно, сохранили все, что возможно. Мы видим, что экспозиция разделена несколько зон – это прошлое, настоящее и будущее. Есть в планетарии и эксклюзивные экспонаты. Я много езжу по стране и могу сказать, что этот объект поистине уникальный. Деревянных планетариев больше нет», - поделилась впечатлениями Надежда Преподобная.

Замминистра культуры особо подчеркнула, что современное оборудование позволяет проводить здесь множество мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым.

«Думаю, в комплексе с обновленным парком он станет любимым местом пензенцев», - завершила она, поблагодарив главу региона за активную позицию и своевременно выполненную работу.

В свою очередь Олег Мельниченко отметил, что планетарий - это культурная и образовательная площадка.

«Я рассчитываю, что школы города и области будут сюда приезжать, прежде всего со старшеклассниками. Ничего лучше не придумаешь для изучения астрономии», - высказал он свое мнение.

Глава региона отметил, что еще около месяца будет проходить тестирование оборудования, а затем начнется функционирование в полноценном ежедневном режиме.

«Все желающие смогут его посетить этот уникальный объект - единственный в мире деревянный планетарий», - добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что благодаря поддержке Минкульта РФ проект был реализован досрочно. Кроме того, параллельно шел первый этап реконструкции ЦПКиО. В 2024-м работы будут проходить со стороны входа с улицы Лермонтова.

«За три года, сохранив исторический облик, мы сделаем парк более удобным и современным», - пообещал Олег Мельниченко.

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