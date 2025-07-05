Выбор объекта для благоустройства: из списка могут убрать парк Белинского

05.07.2025 | 12:59

Некоторых жителей Пензы огорчают результаты голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2025-м победу одержал парк Белинского, его благоустройство за федеральные средства продолжится и в следующем году.

Многие территории, значимые для горожан, уступили парку. В телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова люди пишут, что список объектов для благоустройства составлен несправедливо. «Это вообще не нормально - ставить в один ряд парк Белинского и что-то еще», - высказал точку зрения подписчик Вячеслав Л.

На жалобы отреагировал представитель управления градостроительства и архитектуры города.

«В 2026 году состоится очередное ежегодное рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства. Администрацией города Пензы рассматривается вопрос исключения территории ЦПКиО имени В. Г. Белинского из адресного перечня общественных территорий для участия в голосовании», - сообщил он.

Ранее стало известно, что в этом году продолжение ремонта парка Белинского выбрали 23 136 человек. 2-е место - у Комсомольского парка: за его преображение отдали 3 478 голосов. На 3-м месте - Привокзальная площадь, здесь благоустройство в следующем году хотели бы увидеть 3 476 пензенцев.