В Пензе решили продать баню на улице Ушакова

05.07.2025 | 12:15

В Пензе выставили на продажу баню на улице Ушакова, 16. У ООО «Пензенские бани» не нашлось средств на ремонт объекта.

Помывочную закрыли в октябре 2024 года после распоряжения надзорных органов – здание не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. Горожан предупредили: баня не будет работать до тех пор, пока не исправят нарушения.

Позже стало известно, что на ремонт требуется 15 000 000 рублей.

«Предварительный расчет затрат на обеспечение требований санитарно-эпидемиологического состояния, противопожарной безопасности и норм обеспечения маломобильных групп населения в здании бани включает в себя не только ремонт существующей печи, но и реконструкцию котельной в целом, капитальный ремонт вентиляционной системы (вытяжной и приточной), капитальный ремонт электрохозяйства, капитальный ремонт кровли, замену сантехнического оборудования, обеспечение доступа для маломобильных групп населения и прочее», - перечислил в ноябре 2024-го сотрудник ЦУР.

Пензенцев беспокоила вероятность ликвидации бани. В начале июля 2025 года появилась информация о продаже заведения. Ее подтвердил в телеграм-канале администрации города представитель областного правительства.

«В настоящее время ООО «Пензенские бани» проводятся мероприятия по продаже объектов недвижимости на ул. Ушакова, 16, в городе Пензе в связи с отсутствием у организации денежных средств на приведение здания бани в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ для эксплуатации подобных объектов», - сообщил он, отвечая на вопрос пользователя.