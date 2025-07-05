Резкий запах в поселке Земетчино объяснили свойствами одоранта

05.07.2025 | 15:24

Жителям поселка Земетчино, пожаловавшимся на сильный запах одоранта (примесь к газу, помогает ощутить его утечку. - Прим. ред.), дали ответ.

В местной группе соцсети «ВКонтакте» представитель правительства Пензенской области написал, что 3 июля на газораспределительной станции проводили плановые работы, подачу ресурса потребителям прекратили.

«При последующем пуске и увеличении мгновенного потока газа, вероятно, произошло увеличение концентрации одоранта. Ввиду повышенной концентрации и высокой проникающей способности одоранта жители поселка Земетчино ощущали резкий запах», - объяснил он.

На данный момент специалисты ресурсоснабжающей организации отработали все заявки, поступившие от потребителей, газораспределительная станция работает в штатном режиме.

Сообщение о сильном запахе, от которого земетчинцы испытывали тошноту, головную боль и из-за которого не могли проветрить помещения, появилось в местной группе 3-го числа.

Сельчане в комментариях перечислили улицы, которые заполонил запах: Калинина, Ленина, Ново-Садовая, Кулакова, Луначарского, Чкалова, Первомайская, Дунаева, Энгельса, Силина, Коммунальная, Долгова, Герцена, Белинского, Кирова.