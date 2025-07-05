Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 6 июля

05.07.2025 | 17:30

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 6 июля, температура опустится до +8…+13 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. Осадков не ожидается.

Утром будет переменная облачность, термометры покажут около +17.

Днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Прогнозируется переменная облачность. Ветер задует с запада, порывы достигнут 8-13 м/с.

Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные погода в регионе будет неустойчивой. В воскресенье в область придет антициклон, небольшие дожди могут пройти лишь в некоторых районах, температура останется пониженной.