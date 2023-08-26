Надпись на входе в главный парк Пензы готовят к монтажу

26.08.2023 | 11:17

В Пензе готовят к монтажу буквы, составляющие надпись на входе в ЦПКиО имени В. Г. Белинского со стороны улицы Карла Маркса.

Видео из мастерской разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

На кадрах видно, как обрабатывают букву О. Специалист объясняет, что большая часть работы уже выполнена, осталось привести в порядок всего несколько металлических букв.

«Сейчас пройдем валиком. Обезжириваем, вытираем начисто и покрываем лаком. Сейчас он быстро высыхает. Посмотрим, насколько быстро высыхает, может быть, в два слоя…» - рассказывает представитель подрядной организации.

В 2022 году ЦПКиО стал первым в рейтинге голосования пензенцев, выбиравших объект для реконструкции. Работы в главном парке Пензы начались в апреле. В этом году они проводятся у входа со стороны улицы Карла Маркса.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и бордюры, завершают устройство бетонного основания под мощение и делают врезку водопровода к фонтану, чаша которого изготовлена из карельского гранита. Кроме того, идет обустройство входной группы.

Участок у планетария планируют открыть к 1 сентября.

В 2023 году любимый пензенцами парк вновь победил в голосовании горожан. В 2024-м реконструкция будет проводиться у входа с улицы Лермонтова.