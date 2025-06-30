В Кузнецком районе во второй раз устроят «Торуевское городище»

30.06.2025 | 18:28

12-13 июля в Кузнецком районе пройдет II Всероссийский военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» (0+).

В село Малый Труев съедутся представители клубов из Москвы, Тольятти, Самары, Бирска, Саранска, Пензы и других городов страны.

«В течение двух дней будут работать мастер-классы и площадки, состоятся показательные выступления «стрельцов». На концертной площадке выступят музыкальные коллективы. Также пройдут отборочные соревнования по современному бою на мечах среди детей 12-14 лет и турнирные состязания по историческому раннесредневековому бою», - рассказал зампред областного правительства Олег Ягов.

В прошлом году фестиваль проводился впервые и собрал несколько тысяч гостей. Они познакомились с ремеслами и походным бытом людей медно-каменного века и средневековья, увидели, как выглядели воеводский шатер и приказная изба, узнали, как проходило верстание на службу и обучение огненному бою.

«Были выставлены крепостные и полковые пушки. Самым зрелищным мероприятием стало показательное выступление «Огненный бой московского войска». Действовал тир, где каждый мог проверить свои силы в стрельбе из лука и арбалета», - напомнил чиновник.