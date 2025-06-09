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Общество

Для пензенцев еженедельно будут устраивать танцы под открытым небом

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В Пензе открыт сезон танцев под открытым небом, сообщили в городской администрации. Мероприятия (0+) будут проводиться еженедельно.

На набережной Суры в пятницу, 6 июня, организовали бесплатный мастер-класс по зумбе. В нем приняли участие около 30 пензенцев. Такие встречи будут проводиться и дальше по пятницам в 19:00.

Для пензенцев еженедельно будут устраивать танцы под открытым небом

В Комсомольском парке на танцы 8 июня пришли более 160 представителей разных поколений. Для них работал диджей. Организовывать мероприятия здесь будут каждое воскресенье в 17:00.

Для пензенцев еженедельно будут устраивать танцы под открытым небом

В парке Белинского танцы проходят на Видовой аллее (от входа со стороны ул. Карла Маркса до недействующей канатной дороги) по субботам в 18:00.

«Проведение танцевальных флешмобов запланировано с июня по сентябрь», - добавили в администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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