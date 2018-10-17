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Общество | Планетарий в Пензе должен стать культурно-просветительским центром

17.10.2018|08:07
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Пензенский планетарий, к реконструкции которого планируется приступить в 2019 году, может стать одним из лучших в России. Об этом заявил на встрече с главой администрации города Виктором Кувайцевым сопредседатель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов. Она прошла в мэрии во вторник, 16 октября.

«Стороны обсудили результаты совместной работы проектировщиков и планетаристов по техническому обеспечению объекта культурного наследия регионального значения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам Андрея Лобанова, всего в России насчитывается около 40 стационарных планетариев.

«Ваша обсерватория может войти в десятку лучших по стране за счет современного оснащения, заложенного в проект», - отметил гость.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что планетарий должен быть не просто восстановлен - в здании необходимо создать социально значимый культурно-просветительский центр.

«Сохраняя форму, мы наполняем ее современным содержанием. Небольшую площадь здания используем по максимуму. Задействуем цокольный этаж, где разместятся тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки. Наша задача - создать комплекс, который бы привлекал постоянных посетителей и предоставлял им возможность с пользой проводить по нескольку часов в планетарии. Уверен, что наши дети любознательны и открыты к получению новых знаний. Мы должны предоставить им альтернативу компьютерным играм и Интернету», - пояснил Виктор Кувайцев.

Планетарий закрыли в 2011 году накануне Дня космонавтики из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Вход в помещение опечатали. Проведенные в 2013-м подсчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Сегодня сумма может быть еще выше.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|17.10.2018 08:23|

Купель не забудьте поставить и попа пригласить для окропления звезд и посетителей.

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