С Олимпийской аллеи убрали разозливший людей баннер с пятками

26.06.2025 | 18:38

С Олимпийской аллеи исчез баннер, рекламирующий салон, где можно сделать педикюр. В администрации парка Белинского, которая отвечает за зеленую зону, сетевому изданию «ПензаИнформ» заявили, что плакат убрали.

Рекламу разместили на заборе веревочного парка. Она возмутила горожан. «Вы извините, я в лес пришел погулять, а не смотреть на чьи-то пятки! Всему предел должен быть, но размещать рекламу в принципе на аллее - это абсурд», - выразил мнение пензенец.

В администрации парка отреагировали на жалобы - баннер демонтировали. По последним данным, на заборе осталась только реклама детского лагеря.

Ранее в администрации парка Белинского объяснили, почему на Олимпийской аллее размещают баннеры.

«Это дополнительный источник дохода. Полученные средства идут на содержание парка и аллеи. Возможно, нужно поработать над форматами данного вида объявлений», - сообщил представитель парка.