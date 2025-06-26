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Из жизни

С Олимпийской аллеи убрали разозливший людей баннер с пятками

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С Олимпийской аллеи исчез баннер, рекламирующий салон, где можно сделать педикюр. В администрации парка Белинского, которая отвечает за зеленую зону, сетевому изданию «ПензаИнформ» заявили, что плакат убрали.

Рекламу разместили на заборе веревочного парка. Она возмутила горожан. «Вы извините, я в лес пришел погулять, а не смотреть на чьи-то пятки! Всему предел должен быть, но размещать рекламу в принципе на аллее - это абсурд», - выразил мнение пензенец.

С Олимпийской аллеи убрали разозливший людей баннер с пятками

В администрации парка отреагировали на жалобы - баннер демонтировали. По последним данным, на заборе осталась только реклама детского лагеря.

С Олимпийской аллеи убрали разозливший людей баннер с пятками

Ранее в администрации парка Белинского объяснили, почему на Олимпийской аллее размещают баннеры.

«Это дополнительный источник дохода. Полученные средства идут на содержание парка и аллеи. Возможно, нужно поработать над форматами данного вида объявлений», - сообщил представитель парка.

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