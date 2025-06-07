Общество

Губернатор: Еще 1,5 км трассы Пенза - Шемышейка реконструируют

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В Пензенской области продолжается реализация проектов по развитию дорожной сети. Один из них осветил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор: Еще 1,5 км трассы Пенза - Шемышейка реконструируют

Речь идет о трассе Пенза - Шемышейка - Лопатино. В 2024 году завершилась реконструкция ее участка в районе примыкания к улице Терновского.

Губернатор: Еще 1,5 км трассы Пенза - Шемышейка реконструируют

Проезжую часть расширили до 4 полос, что значительно увеличило пропускную способность на въезде в областной центр.

Губернатор: Еще 1,5 км трассы Пенза - Шемышейка реконструируют

Для пешеходов участок стал более удобным и безопасным: здесь оборудовали новые тротуары, установили освещение и дополнительные светофоры.

Губернатор: Еще 1,5 км трассы Пенза - Шемышейка реконструируют

«В этом году приведем в порядок еще 1,5 километра - до перемычки между трассой Пенза - Шемышейка - Лопатино и улицей Олимпийской. Итогом станет единая обновленная улично-дорожная сеть, включающая также новые улицы Города Спутника», - поделился планами глава региона.

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Источник — фот из телеграм-канала Олега Мельниченко
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